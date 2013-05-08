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Dünya

İsrail askerleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermedi

'Askerler, Yahudilerin Kudüs günü nedeniyle dünden beri Müslümanları Aksa'ya sokmamaya başladı'

08 Mayıs 2013 17:56

İsrail askerleri, 'Kudüs günü' münasebetiyle Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermedi.

Camiye giremeyen Filistinli Müslümanlar, Aksa'nın giriş kapılarında cemaatle öğle namazı kılarak durumu protesto etti.

Mescid-i Aksa Vakfı sorumlusu Şeyh Abdülazim Salhab, 'Askerler, Yahudilerin Kudüs günü nedeniyle dünden beri Müslümanları Aksa'ya sokmamaya başladı. Dün 150, bugün de 174 aşırı sağcı Yahudi Aksa'nın avlusuna girdi. Karşı çıkan 6 kişiyi İsrail polisi copladı, tutuklayıp götürdü' dedi.

Aksa içindeki durumu protesto ederek beyanat veren Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in bu sabah İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını hatırlatan Salhab şöyle devam etti:

'Saat 16.00'da şehir içinde Yahudiler toplu yürüyüşe başlayacak. Müslüman esnaf saldırıya maruz kalmamak için dükkanlarını kapatıyor. Yahudiler eski şehrin içinde sokaklarda sabahlara kadar gezecek. Bunu 2000 yılından beri özellikle Şaron iktidarından sonra büyük bir adet haline getirdiler.'

Şeyh Salhab,  'İsrail, bizleri yani vakfı yok sayıp, istediğini yapıyor. El-Aksa maalesef mahzun' ifadesini kullandı.

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