İsrail askerleri Filistinli 2 genci öldürdü

İsrail askerleri, Tulkarm kentindeki bir karakola molotofkokteyli atan Filistinlilere ateş açtı. Biri 17, biri 18 yaşında iki Filistinli genç hayatını kaybetti.

En az bir Filistinli de yaralandı. Ömer Nasır ve Naci Belbisi adlı gençlerin cenazesi bugün kaldırılacak.

Bir İsrail hapishanesinde müebbet hapis yatan 64 yaşındaki Ebu Hamdiye'nin salı günü kanserden ölmesinden beri Filistinlilerle İsrail ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

Filistinliler İsrail'i Hamdiye'ye gerekli tıbbi yardımı sağlamamakla ve ölümcül hastalığına rağmen salıvermemekle suçluyor. Filistinli mahkum 2002 yılında Kudüs'e bir saldırı planladığı için hüküm giymişti.

Bugün Hamdiye'nin cenazesi de El Halil kentinde defnedilecek.İsrail ordusu burada çıkabilecek olaylar için tetikte bekliyor.