İsrail askerleri, Batı Şeria'da 26 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

T24 Dış Haberler

İsrail güçleri, Batı Şeria bölgesinin Tubas şehrinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi, yapılan baskın sırasında çıkan tartışmada vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Saddam Hüseyin Bani Odeh isimli vatandaşa bir İsrail askeri tarafından sıkılan merminin omzunu, kalbini ve sol akciğerini deldiği belirtildi.

Odeh'in yakınlardaki bir hastaneye götürüldükten sonra yaralarına yenik düştüğü belirtildi.

Maan haber ajansının aktardığına göre olay, İsrail askerleri Tubas'a bir baskın düzenledikten sonra meydana geldi. Şehir sakinleri ile Filistinliler arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Baskın sırasında 2 kişinin Tubas'ta, 8 kişinin de Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.