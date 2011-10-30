T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İsrail askeri kaçırana 1 milyon dolar vereceğim'

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi üyesi Prens Halid bin Telal, Filistinli mahkumlarla takas etmek için...

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi üyesi Prens Halid bin Telal, Filistinli mahkumlarla takas etmek için İsrailli bir asker yakalayacak kişilere bir milyon dolar vaat etti.

Milyarder iş adamı Elvelid bin Telal’in kardeşi olan Halid bin Telal, ödül teklifini dün El Delil televizyonundan duyurdu. 

İsrail askeri kaçırana 1 milyon dolar

Prens, yaptığı teklifin, İsrail tarafından geçmişte benzer bir teklifte bulunduğu için tehdit edilen Şeyh Avad El Karani’ye destek çıkan bir misilleme olduğunu belirtti. El Karani, aynı amaçla bir İsrail askeri yakalayana 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Nüfuzlu bir dini lider olan El Karani, yaptığı vaadin ardından tehditler almaya başlamıştı. Prens El Telal, “El Karani 100 bin dolar ödül vaat etmişti. Ben bu teklifi üzerine 900 bin dolar ekleyerek bir milyon dolar yapıyorum” dedi.

Suudi Prens ve şeyhlerin İsrail askerlerinin kaçırılması karşılığında sunduğu teklifler, İsrail ordusunda başçavuş olan Gilad Şalit’in beş yıl Hamas’ın esiri olduktan sonra bu ay serbest kalmasının ardından geldi.

İsrail, Şalit’e karşılık bin 27 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24