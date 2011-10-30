'İsrail askeri kaçırana 1 milyon dolar vereceğim'

T24

Milyarder iş adamı Elvelid bin Telal’in kardeşi olan Halid bin Telal, ödül teklifini dün El Delil televizyonundan duyurdu.Prens, yaptığı teklifin, İsrail tarafından geçmişte benzer bir teklifte bulunduğu için tehdit edilen Şeyh Avad El Karani’ye destek çıkan bir misilleme olduğunu belirtti. El Karani, aynı amaçla bir İsrail askeri yakalayana 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.Nüfuzlu bir dini lider olan El Karani, yaptığı vaadin ardından tehditler almaya başlamıştı. Prens El Telal, “El Karani 100 bin dolar ödül vaat etmişti. Ben bu teklifi üzerine 900 bin dolar ekleyerek bir milyon dolar yapıyorum” dedi.Suudi Prens ve şeyhlerin İsrail askerlerinin kaçırılması karşılığında sunduğu teklifler, İsrail ordusunda başçavuş olan Gilad Şalit’in beş yıl Hamas’ın esiri olduktan sonra bu ay serbest kalmasının ardından geldi.İsrail, Şalit’e karşılık bin 27 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.