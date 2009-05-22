İsrail askeri, iki Filistinli militanı öldürdü

İsrail askerlerinin, bu sabaha karşı Gazze-İsrail sınırında çıkan çatışmada 2 silahlı Filistinli militanı öldürdüğü bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin sınırda bomba yerleştiren 2 militanı tespit ettiği, ardından Gazze'ye geçerek çatışmaya girdiği Filistinlileri öldürdüğü belirtildi. Açıklamada, militanların üzerinde tüfek, el bombaları ve patlayıcı düzenekleri bulunduğu da kaydedildi.



İsrail'in Hamas'a yönelik operasyonlarını bitirdiği ocak ayından beri Gazze-İsrail sınırı nispeten sakinliğini koruyor. Bölgede, Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırıları ve bazı küçük şiddet olayları dışında büyük çaplı çatışmalar olmadı.

