T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail askeri ataşesi ülkesine döndü TEL AVİV (A.A)

07 Eylül 2011 20:58

-İsrail askeri ataşesi ülkesine döndü TEL AVİV (A.A) - 07.09.2011 - Ankara'da göreve başlayan İsrail askeri ataşesinin, Türkiye'nin ikili ilişkilerin diplomatik seviyesini düşürmesi ve askeri alandaki tüm ilişkileri askıya almasının ardından, sınır dışı edilebileceği ihtimali nedeniyle danışmalarda bulunmak üzere İsrail'e döndüğü bildirildi. Jerusalem Post gazetesinin internet sitesindeki haberde, Gazze Koordinasyon ve İrtibat İdaresi'nin eski başkanı Albay Moşe Levi'nin Ankara'daki görevine geçen ay başladığı hatırlatılarak, Albay Levi'nin dün yeniden İsrail'e döndüğü belirtildi. Levi'nin geri dönüşünde, Türk hükümetinin Tel Aviv'deki askeri ataşesini çağırıp, yerine yardımcısının bırakıldığı ve İsrail askeri ataşesinin de ülkede kalıp kalmayacağı yolundaki kararın bugün verileceğine ilişkin haberlerin etkin olduğu belirtildi. Habere göre, İsrail savunma yetkilileri, iki ülke arasındaki krize rağmen, İsrail'in Levi'nin Türkiye'de bulunmasına büyük önem verdiğini vurguladılar. Üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in, askeri ataşesini Türkiye'de tutmaktan yana olduğunu ifade ederek, İsrail ordusunun henüz Ankara'dan bu konuda resmi bir sınır dışı kararı almadığını kaydetti. Aynı yetkili, "Türkiye hükümetinin kararını bekliyoruz. Bizim tercihimiz, ataşemizin orada kalmasıdır" diye konuştu. Türkiye, Mavi Marmara gemisinde 9 Türk'ün öldürülmesine rağmen özür dilemeye yanaşmayan İsrail ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini ikinci katip düzeyine düşürmüş ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi'nin yanı sıra bu seviyenin üzerindeki diplomatik görevlilerin ülkeyi terk etmesini istemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24