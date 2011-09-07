İsrail askeri ataşesi ülkesine döndü

T24 - Ankara'da göreve başlayan İsrail askeri ataşesinin, Türkiye'nin ikili ilişkilerin diplomatik seviyesini düşürmesi ve askeri alandaki tüm ilişkileri askıya almasının ardından, sınır dışı edilebileceği ihtimali nedeniyle danışmalarda bulunmak üzere İsrail'e döndüğü bildirildi.



Jerusalem Post gazetesinin internet sitesindeki haberde, Gazze Koordinasyon ve İrtibat İdaresi'nin eski başkanı Albay Moşe Levi'nin Ankara'daki görevine geçen ay başladığı hatırlatılarak, Albay Levi'nin dün yeniden İsrail'e döndüğü belirtildi.



Levi'nin geri dönüşünde, Türk hükümetinin Tel Aviv'deki askeri ataşesini çağırıp, yerine yardımcısının bırakıldığı ve İsrail askeri ataşesinin de ülkede kalıp kalmayacağı yolundaki kararın bugün verileceğine ilişkin haberlerin etkin olduğu belirtildi.



Habere göre, İsrail savunma yetkilileri, iki ülke arasındaki krize rağmen, İsrail'in Levi'nin Türkiye'de bulunmasına büyük önem verdiğini vurguladılar. Üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in, askeri ataşesini Türkiye'de tutmaktan yana olduğunu ifade ederek, İsrail ordusunun henüz Ankara'dan bu konuda resmi bir sınır dışı kararı almadığını kaydetti. Aynı yetkili, "Türkiye hükümetinin kararını bekliyoruz. Bizim tercihimiz, ataşemizin orada kalmasıdır" diye konuştu.



Türkiye, Mavi Marmara gemisinde 9 Türk'ün öldürülmesine rağmen özür dilemeye yanaşmayan İsrail ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini ikinci katip düzeyine düşürmüş ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi'nin yanı sıra bu seviyenin üzerindeki diplomatik görevlilerin ülkeyi terk etmesini istemişti.







