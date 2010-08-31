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Dünya

İSRAİL ARACINA ATEŞ AÇILDI: 4 ÖLÜ  KUDÜS (A.A)

31 Ağustos 2010 23:17

-İSRAİL ARACINA ATEŞ AÇILDI: 4 ÖLÜ  KUDÜS (A.A) - 31.08.2010 - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail aracına ateş açılması sonucunda 4 İsrailli öldü.   İsrail ordusu yaptığı açıklamada, bir Filistinli militanın araca ateş açtığı ve içindekileri öldürdüğü belirtildi.  Olay, Beyaz Saray'da ABD'nin girişimiyle Washington'da yapılacak olan İsrail-Filistin görüşmeleri öncesinde gerçekleşti.  Olayın sorumlusu henüz bilinmezken, adı açıklanmayan İsrailli yetkili, ''Militanlar, barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor olabilir'' dedi.

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