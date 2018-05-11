"İsrail aptalca hareket ederse Tel Aviv ile Hayfa'yı yok ederiz"

İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, Suriye'deki İran birliklerine yönelik hava harekâtı düzenleyen İsrail'e ''Aptalca hareket ederseniz, Tel Aviv ile Hayfa yok ederiz'' diye seslendi. Hatemi, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmaya imza atan AB ülkelerine de güvenilemeceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tahran Cuma Namazı Hatibi Ahmed Hatemi, İran devlet televizyonundan canlı yayımlanan cuma hutbesinde, ABD'nin İran İslam devrim lideri Ruhullah Humeyni'nin getirdiği Velayet-i Fakih sisteminin yarattığı molla rejimini yıkmak istediğini söyledi.

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Hatemi ''Batı'nın sona erdirilmesine yönelik baskılarına karşın füze kabiliyetimizi genişleteceğiz ki, İsrail şunu bilsin: Aptalca hareket ederse Hayfa ve Tel Aviv tamamen yok edilir'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken Tahran'ın anlaşmanın ayakta kalması için Avrupa Birliği'ne (AB) güvenemeyeceğini dile getiren Hatemi, şunları söyledi:

''Amerika bir halt beceremez. Onlar hep İran rejimini devirmenin peşinde oldular ve bu amaç kapsamında anlaşmadan da çekildiler. Anlaşmaya imza atan Avrupalılar da güvenilmez. İran'ın düşmanlarına güvenemezsiniz.''

İsrail ordusu, önceki akşam (9 Mayıs) İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.

İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.