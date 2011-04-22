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Dünya

İsrail, Ankara’ya elçi yollamayacak

Ankara büyükelçisinin yerine yeni bir isim atamayı düşünmediği öne sürüldü..

22 Nisan 2011 03:00

T24 - İsrail hükümetinin Türkiye’nin Tel Aviv’e yeniden büyükelçi göndermeden bu yaz görev süresi dolacak Ankara büyükelçisinin yerine yeni bir isim atamayı düşünmediği öne sürüldü. 

Jerusalem Post gazetesine konuşan hükümet kaynakları, 2006’da Ankara büyükelçisi olarak atanan Gabi Levi’nin yerine yeni bir diplomatın atanmayacak olmasının nedenini, Türkiye’nin yeni elçiyi kabul etmeyebileceği düşüncesinden kaynaklandığını belirtti. Kaynaklardan biri, “Yeni bir utanç verici olayın yaşanmamasını garanti altına almak istiyoruz. Levi bu durumda yazın İsrail’e dönecek ve yerine kimse atanmayacak” dedi. Yetkililer, Türkiye’nin elçisini İsrail’e geri göndermesinin, Ankara’ya elçi atanması adına olumlu bir gelişme olacağını söyledi.



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