İsrail Ankara’ya elçi göndermeme kararı aldı

T24 - İsrail mevcut büyükelçisinin görev süresi dolduktan sonra Ankara’ya yeni elçi göndermeme kararı aldı. Hükümet, adaylarının Ankara tarafından reddedilmesinden çekiniyor. Gaby Levy ise gitmekte ısrarlı.



Türkiye ve İsrail’in, ‘alçak koltuk’ krizi ve Mavi Marmara saldırısından sonra yeni bir büyükelçi krizinin eşiğine geldiği iddia edildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, İsrail’in, görev süresi bitmek üzere olan Ankara Büyükelçisi Gaby Levy’nin yerine atanacak yeni elçinin kim olursa olsun Türkiye tarafından reddedileceğinden ‘korktuğunu’ yazdı. İsrail’in elçilik koltuğunu bu nedenle boş bırakmayı düşündüğünü öne süren gazete, böyle bir durumda diplomatik ilişkilerin seviyesinin de fiilen düşeceğini yazdı.





Levy razı olmadı



Gazeteye konuşan bir İsrail Dışişleri kaynağı, İsrailli yetkililerin dört yıllık görev süresi üç ay içinde bitecek olan Levy’yi Türkiye’de kalmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi. Zira diplomatik kurallara göre yeni atanan büyükelçilerin evsahibi ülkenin onayını alması gerekirken, Levy’nin görev süresini uzatma kararı teoride yeni bir onay gerektirmeyecekti. Ancak Yediot Ahronot’a göre, iki aydır ikna edilmeye çalışılan Levy, emeklilikte ısrar etti.





İlişkilerin düzeyi düşecek



Gazeteye konuşan kaynak ise İsrail’in ekim ayında Türkiye’ye yeni bir elçi önerdiğini, ancak öneriyi iki hafta sonra geri aldığını söyledi. Dışişleri kaynağı “Bu öneri siyasi sebeplerle geri çekildi. Durum ne olursa olsun, Türklerin iradesine karşı bir büyükelçi tutmayız” diye konuştu. Yedioth Ahronot ise “Yetkililer, Türkiye’nin yeni büyükelçiyi kimliğine bakmaksızın reddedeceğinden korkuyor” yorumunu yaptı.



Eğer senaryo bu şekilde ilerlerse, İsrail’le Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesi de fiilen düşecek. Zira Oğuz Çelikkol’un geçen mayıstaki Mavi Marmara saldırısına tepki olarak geri çekilmesi sonrasında, Türkiye’nin Tel Aviv’de büyükelçisi bulunmuyor. Levy’nin yerine Ankara’ya yeni bir İsrailli büyükelçi atanmazsa bir başka diplomatın maslahatgüzar olarak görev yapması gerekecek. Yedioth Ahronot , İsrail’in bu nedenle ikili ilişkileri iyileştirme fırsatı olarak görülen iki olayı beklediğini yazdı. Gazeteye göre, bu olayların ilki 12 Haziran’daki genel seçimler, ikincisi ise BM’nin Mavi Marmara raporu.





İsrail’de elçi yok



Oğuz Çelikkol, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le Davos’ta Gazze konusunda tartışmasının ardından İsrail Dışişleri’ne çağırılmış, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon Çelikkol’u kendisininkinden daha alçak bir koltuğa oturtarak diplomatik bir krize yol açmıştı.









