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Dünya

İsrail: Ankara, tatbikata katılmamızı istemedi

İsrail Türkiye'de düzenlenmesi planlanan hava tatbikatına katılmalarının Ankara tarafından engellendiğini açıkladı.

12 Ekim 2009 03:00

İsrail ordusu Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan hava tatbikatına katılmalarının Ankara tarafından engellendiğini açıkladı.

İsrail-Türkiye ilişkilerinde gerginlik ilk defa sözlerden eyleme dönüştü. İsrail ordusu, Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenmesi planlanan hava tatbikatına katılmasının Ankara tarafından istenmediğini açıkladı.

Tatbikata katılması planlanan Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya da gelişmenin ardından tatbikattan çekildi.

Bunun üzerine 12-24 Ekim tarihleri arasında yapılması planan tatbikatın uluslararası bölümü, tamamen iptal edilmek zorunda kalındı.

Genelkurmay Başkanlığı sitesinde Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen uluslararası müzakerelerin ardından tatbikatın iptal edildiği belirtildi.

İsrailli askeri yetkililerin karardan hayalkırıklığına uğradığı belirtiliyor. Askeri yetkililere göre diplomatik zararın dışında tatbikat İsrailli pilotlar için iyi bir eğitim fırsatıydı.

İsrail gazeteleri, Türkiye'nin geçen Aralık'taki Gazze saldırısına katılan İsrail savaş uçaklarına hava sahasını kullandırmak istemediğini yazdı.

Haaretz gazetesi, Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ve askeri temasların sürmekte olduğunu ancak üst düzeyde görüşmelerin gerçekleşmediğine dikkat çekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan da konuya ilişkin açıklamalar geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Türkiye’nin Ortadoğu’da çok önemli stratejik ülke olduğunu ve Ankara’nın İsraille ilişkisinin bütün bölgeye yardımcı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Ayalon, Ankara'nın tatbikat iptali kararının NATO, Avrupa ve Amerika'nın çıkarlarını da etkileyeceğini" söyledi.

Danny Ayalon, “hepimiz batı medeniyetinin parçası hoşgörülü ve İran modelinin tersi bir Türkiye istiyoruz” ifadesini kullandı

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