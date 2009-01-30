İsrail Ankara Büyükelçisi: İlişkilerimiz düzelecek

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, 'İlişkilerimizin belirli bir süre içinde her zamanki haline döneceğinden eminim' dedi.



İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, Türkiye ile İsrail gibi dost ve yakın iki ülke arasında bile bazı yanlış anlamalar ve görüş farklılıkları olabileceğini belirterek, Davos'taki son olayı da bu çerçevede değerlendirdiğini söyledi.



Levy, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin geçmiş dönemde de buna benzer sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "İlişkilerimizin belirli bir süre içinde her zamanki haline döneceğinden eminim" diye konuştu.

