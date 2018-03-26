T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail Ankara Büyükelçiliğinde maskeli balo

Büyükelçi Eitan Na'eh 'Zoro' kostümü giydi

26 Mart 2018 11:53

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh, İsrail’in renkli bayramlarından biri olan ‘Purim’ için kostüm partisi verdi. Büyükelçi Na’eh, geceye ‘Zorro’ kostümüyle katıldı. 

İsrail Büyükelçilik konutunda düzenlenen kostüm partisine Büyükelçi Eitan Na’eh ve eşi Cherly Na’eh ev sahipliği yaptı. Partiye, bazı büyükelçiler ve diplomasi camiasından isimler katıldı. Katılımcılar, birbirinden farklı kostümlere büründü. Büyükelçi Na’eh, ‘Zorro’ kıyafetiyle gecede yer aldı. Partide DJ Badies, kabine geçerek müzik yaptı. Badies, 80’li ve 90’lı yılların hit şarkılarından günümüz popüler şarkılarına uzanan bir liste çaldı. DJ, ayrıca ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısıyla da, katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.

Kurtuluş Bayramı

Purim, İsrail’in en önemli bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Purim, Eski Pers İmparatorluğu zamanında tüm Yahudilerin bir gün içinde yok edilmesini planlayan baş vezir Aman’ın planının başarısız olması ve Yahudi halkının kurtulması nedeniyle kutlanıyor. Purim nedeniyle çeşitli maskeli ve kostümlü partiler düzenleniyor ve ziyafetler veriliyor.

ETİKETLER

zorohaberankarabüyükelçilikPurimEitan Naeh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24