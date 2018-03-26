İsrail Ankara Büyükelçiliğinde maskeli balo

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh, İsrail’in renkli bayramlarından biri olan ‘Purim’ için kostüm partisi verdi. Büyükelçi Na’eh, geceye ‘Zorro’ kostümüyle katıldı.

İsrail Büyükelçilik konutunda düzenlenen kostüm partisine Büyükelçi Eitan Na’eh ve eşi Cherly Na’eh ev sahipliği yaptı. Partiye, bazı büyükelçiler ve diplomasi camiasından isimler katıldı. Katılımcılar, birbirinden farklı kostümlere büründü. Büyükelçi Na’eh, ‘Zorro’ kıyafetiyle gecede yer aldı. Partide DJ Badies, kabine geçerek müzik yaptı. Badies, 80’li ve 90’lı yılların hit şarkılarından günümüz popüler şarkılarına uzanan bir liste çaldı. DJ, ayrıca ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısıyla da, katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.

Kurtuluş Bayramı

Purim, İsrail’in en önemli bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Purim, Eski Pers İmparatorluğu zamanında tüm Yahudilerin bir gün içinde yok edilmesini planlayan baş vezir Aman’ın planının başarısız olması ve Yahudi halkının kurtulması nedeniyle kutlanıyor. Purim nedeniyle çeşitli maskeli ve kostümlü partiler düzenleniyor ve ziyafetler veriliyor.