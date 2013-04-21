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İsrail, Ankara Akıncı Hava Üssü'nü mü istiyor?

Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye’den özür dileyen İsrail’in, Ankara’dan Akıncı Hava Üssü'nün kullanımını isteyeceği iddia edildi

21 Nisan 2013 16:08

İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Admiror, yarın Ankara’daki temaslarında bu konuyu masaya getirecek.

 

İran'ın nükleer programına karşı eğitim izni

 

Gazetenin iddiasına göre Admiror, İran’ın nükleer programına karşı Ankara’daki Akıncı Hava Üssü’nde eğitim izni isteyecek. Habere göre talepler içinde Türk hava sahasının İsrail savaş uçaklarına açılması da var. Tel Aviv, buna karşılık Türkiye’ye hava savunma sistemi vermeyi önerecek.

 

Anti-balistik füzeler yer alıyor

 

Söz konusu sistem içinde anti-balistik füzeler ve gece-gündüz fark etmeksizin her türlü hava koşulunda çalışan üst düzey bir gözetleme teknolojisi de yer alıyor.

Sunday Times’a konuşan bir İsrailli savunma yetkilisi, Türkiye ve İsrail’in İran’ın nükleer programı ve Suriye’deki iç savaş konusunda ortak endişeleri paylaştığını belirterek, bir uzlaşma sağlanabileceğini söylüyor.

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