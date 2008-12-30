İsrail: Amacımız Erdoğan'ı utandırmak değildi

İsrail'in Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Isaac Hertzog, Gazze'ye yapılan saldırı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aynı zamanda ulusal güvenlikten sorumlu Güvenlik Kabinesi'nin üyesi olan Hertzog, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e gösterdiği tepkiye de yanıt verdi.Önce İsrail Başbakanı Ehud Olmert Ankara’ya geldi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.Olmert’in ziyaretinden sadece birkaç gün sonra ise, İsrail Gazze’ye yönelik operasyonu başlattı.Tabii operasyona en büyük tepki, beş gün önce, Olmert’le beş saat baş başa görüşen, ancak operasyon hakkında kendisine “hiçbir işaret verilmeyen” Başbakan Erdoğan’dan geldi.Erdoğan’ın, çok sayıda sivilin de katledildi operasyona tepkisi, “Olmert’i aramaya bile gerek görmüyorum…” oldu.Şimdi İsrail, hem Erdoğan’ı, hem de Türk kamuoyunu “operasyonun aslında sadece Hamas’ın militanlarına” yönelik olduğunu ve “maruz görülmesi gerektiğini” ikna için atağa kalkmış durumda.İsrail bakanlar kurulunun içinde, ülkenin stratejik savunma ve dış politikalarının görüşüldüğü bir de daha kritik, “iç kabine” var.Bu iç kabinenin bakanlarından, Sosyal İşler Bakanı İsaac Hertzog bugün Kudüs’ten yapılan bir telekonferansla, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'in haberine göre, İsrailli Bakan’ın her cümlesi, adeta Başbakan Erdoğan’ı “yumuşatmaya” yönelik oldu.Hertzog, Başbakan Erdoğan’ın operasyona sert tepkisi “kesinlikle anladıklarını” söyledi. Ve ekledi; “Ne Türk Başbakanı’nı, ne de Türk halkını utandırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ancak Olmert’in Ankara ziyareti sırasında operasyon kararı alınmamıştı…”Olmert Ankara’ya 22 Aralık’ta geldi. İsrailli Bakan ise, operasyon kararının “ancak 24 Aralık’tan sonra alındığını” söyledi.İsrailli Bakan, “Hamas, 24 Aralık’ta, tam da Noel günü, çok yoğun bir saldırı başlattı. İnsanlarımızı korumak zorundaydık, operasyon kararını da zaten 24 Aralık’taki bu yoğun saldırıdan sonra aldık” dedi.İsrail’in asıl amacının “Hamas’la ateşkesin uzatılması olduğunu” ancak yoğun Hamas saldırısı nedeniyle, “karşılık vermek zorunda kaldıklarını” öne süren Hertzog, “dünyadaki tüm askeri çevreler, kışın operasyon yapmanın iyi olmadığını bilir. Bizim amacımız da kış günlerindeoperasyon yapmak değildi. Ancak yapmamız gerekeni yaptık ve halkımızı korumak için operasyona başladık” diye konuştu.İsaac Hertzog, Türk gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bir de ilginç benzetme yaptı; Hamas ile PKK’nın, ikisinin de “bölge barışını bozmaya çalışan, demokrasi karşıtı, radikal terör örgütleri” olduğunu söyledi. “İsrail, Türkiye’nin terörle mücadelesini anlamakta ve desteklemetedir” diyen Hertzog, aynı anlayışı Hamas’a karşı operasyon için Türkiye’den beklediklerini de ima etti.Başbakan Erdoğan’ın sert tepkisi ve Türkiye’de birbiri ardına yapılan İsrail karşıtı gösteriler hatırlatıldığında ise Hertzog, “ilerde Türkiye’nin desteğini yeniden kazanacağımıza eminim. Bize bu operasyon şartları empoze edilmiştir. Ve tüm devletlerin halklarını korumak için yapmaları gerekeni yapıp, harekete geçtik.” Diye konuştu.Hertzog, Türkiye’nin, Suriye-İsrail barış sürecinde “dürüst bir arabulucu” olarak çalıştığını, ilerde de bölge barışı için Ankara’nın benzer çabalarına devam edeceğine inandıklarını da belirtti.Isaac Hertzog, operasyonda “kesinlikle sivillerin hedef alınmadığını” ve “ölenlerin yüzde 90’ının Hamas militanları olduğunu” öne sürdü.Ancak Hamas’la mücadelede zorluğun, örgütün silahlarını halkın içine yerleştirmesi olduğunu söyleyen İsrailli Bakan, “camilere, okullara, evlere füzeler, roketatarlar koymuşlar. Aldığımız istihbaratlar hep bunu gösteriyor. Eğer evinizin oturma odasında bir katyuşa füzesi varsa, biz de bu füzeyi imha etmek için o oturma odasını vururuz. Ancak operasyona başlamadan önce, böyle yerleşim yerlerinin üstüne bildiriler attık, uyardık” diye konuştu.