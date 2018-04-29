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BBC Türkçe

İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini kapatma kararı aldı

Doha merkezli Al Jazeera haber kanalının Mescid-i Aksa krizini aktarış biçimine tepki gösteren İsrail hükümeti, kanalın yayınını durdurup Kudüs ofisinin kapatılması için de harekete geçti. Al Jazeera ise karar için 'ibretlik' diyor.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Kudüs ofisini kapatmak için harekete geçti.

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Katar Emirliği'ne ait Al Jazeera kanalını 'terörizmi desteklemekle' suçlayarak, kanal için çalışan gazetecilerin, bütün izinlerinin de iptal edileceğini ifade etti.

İletişim Bakanı kara, Al Jazeera yayınının durdurulması yönünde adımların atıldığını, kuruluşun Kudüs ofisinin kapatılması için ise parlamentonun yeni bir düzenlemeyi onaylaması gerektiğini belirtti.

Kara düzenlediği basın toplantısında, "Al Jazeera, IŞİD, Hamas, Hizbullah ve İran'ın maşası haline gelmiştir" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise paylaştığı Twitter mesajlarında İletişim Bakanı Kara'yı tebrik etti ve "Sayın Kara talimatlarım doğrultusunda Al Jazeera'nin kışkırtmalarına karşı somut adımlar atmıştır" dedi.

Al Jazeera ise İsrail hükümetinin tutumunu kınadığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kanal yetkilisi, "Kendisini Orta Doğu'nun tek demokratik devleti olarak gören bir ülke yönetiminin bu adımı ibretliktir" dedi.

Mescid-i Aksa krizinde

Al Jazeera ise Mescid-i Aksa krizini 'tarafsız ve profesyonel yayıncılık anlayışı' çerçevesinde haberleştirdiğini savunmuştu.

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