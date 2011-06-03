İsrail, AKP'nin seçim malzemesi olmak istemiyor

T24- 12 Haziran’a kadar susma kararı alan İsrail’in Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun "Mavi Marmara'nın hesabı daha görülmedi" sözlerine "AKP’nin ekmeğine yağ sürmemek" için yanıt vermediği öne sürüldü.

İsrail’in en etkili gazetelerinden sağ eğilimli Jerusalem Post gazetesi, hükümetin AKP’nin İsrail karşıtı açıklamalarına seçimlere kadar yanıt vermememe kararı aldığını yazdı. Jerusalem Post, “İsrail, Ankara’nın laflarını seçimlerde rol almak istemediği için gözmezlikten geliyor” başlığını kullandığı haberinde “Kudüs, Türkiye’de Haziran’da yapılacak olan ulusal seçimlerde istismarı önlemeye yönelik bir çabayla (Dışişleri Bakanı) Davutoğlu’nun İsrail karşıtı beyanlarına kulak asmıyor” dedi.

Jerusalem Post gazetesi özel haberinde “İsrail’de yapılan değerlendirmeler, halen Türk politikacılarınca söylenen her şey, gelecek seçimlerin açısından görülmesi gerektiğidir” ifadesini kullandı.

Tepki gösterirse

Gazete, “Bu değerlendirmelere göre, İsrail konusunda söylenenlerin çoğu, iç tüketime yönelik. İsrail’in tepki göstermesi halinde beyan sahiplerinin ekmeğine yağ sürmüş olacağı düşünülüyor” dediği haberinde seçimlerin AKP tarafından kolayca kazanılması beklendiğini de belirtti. Gazete İsrail’in sessizliğini korurken bir yandan da perde arkasında bu ay Gazze’ye yola çıkması planlanan yeni filoyu durdurmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu ne demişti?

Jerusalem Post gazetesi Ahmet Davutoğlu’nun son haftalardaki İsrail karşıtı açıklamalarına şu örnekleri verdi:

- Ahmet Davutoğlu 30 Mayıs’ta Radikal gazetesine verdiği röportajda “İsrail’i ‘hukukun üstünde ayrıcalıklı bir ülke ’ olarak gördüğünüz anda barış gelmez ” diye konuştu.

- Davutoğlu aynı röportajda Mavi Marmara gemisine düzenlenen operasyonun bu suç olduğunu söyledi. “31 Mayıs 2010 ’da işlenen suçun hesabının daha görülmediğini söyleyen Davutoğlu, “Önce İsrail ’e bunun uyarısı yapılmalı ” dedi.

- Davutoğlu, İsrail’in Gazze’deki varlığını Muammer Kaddafi’nin Libya’daki davranışlarına benzetti. Libya sivilleri vurduğunda BM ’nin yaptırım kararı aldığını söyleyen Davutoğlu, Gazze ’de sivilleri öldürmenin İsrail ’in hakkı gibi görülmesinin esas psikolojik eşik olduğunu vurguladı.