-İSRAİL AHMEDİNEJAD'IN ZİYARETİNİ YAKINDAN İZLİYOR TEL AVİV (A.A) - 14.10.2010 - İsrail Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarından Amos Gilad, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Lübnan ziyaretini yakından izlediklerini belirtti. Savunma Bakanlığı Siyasi Güvenlik Bürosu Başkanı Amos Gilad, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, İran’ın "Lübnan’ın tamamını hakimiyeti altına almaya çalıştığını" öne sürdü ve bunu önlemenin büyük önem taşıdığını, Lübnan Cumhurbaşkanının ülkesini içten çökertmeye çalışan radikal birine meşruiyet tanımasının "trajik bir durum olduğunu" söyledi. İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom ise, aynı radyoya yaptığı açıklamada, İran'ın, Ahmedinejad'ın Lübnan ziyaretini, İran'ın Ortadoğu'daki gücünü ortaya koymak için bir diğer adım olarak gördüğünü söyledi. Milletvekillerinden Arye Eldad'ın, İsrail sınırına yaklaşıp, taş atmaya kalkması halinde Ahmedinejad'ın "temizlenmesi" önerisine de karşı çıkan Şalom, "İsrail'in ülke liderlerini öldürmediğini" vurguladı. Açıklamasında Ahmedinejad’ı "geçici bir fenomen" olarak nitelendiren Şalom, "İsrail daima varlığını sürdürecektir" diye konuştu. BM'nin İran'a uyguladığı yaptırımların derinleştirilmesi halinde "İran rejimini alt etmenin mümkün olabileceğini" ifade eden Şalom, ayrıca geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer projesinde teknik aksaklıklara yol açan kişi veya kişileri takdir ettiğini de dile getirdi.