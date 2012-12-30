İsrail Adalet Bakanlığı, Liberman hakkında dava açtı

İsrail Adalet Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'a, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından dava açtı.

Başsavcı Yehuda Weinstein'ın daha önce, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından dava açacağını açıklaması üzerine 14 Aralık'ta dışişleri bakanlığı görevinden istifa eden Liberman, suçlu bulunması halinde tekrar milletvekili seçilse bile hükümette görev alamayacak.

Kudüs mahkemesinde açılan davadan kurtulması halinde ise Liberman'ın gelecek hükümette savunma bakanlığı ya da dışişleri bakanlığı görevini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Liberman'ın Yisrael Beiteinu partisi, 22 Ocak'taki seçimlere Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun Likud partisi ile birlikte giriyor. Seçim anketlerinde Likud'un önde gittiği görülüyor.