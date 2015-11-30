İsrail AB'nin arabuluculuğunu askıya aldı



İsrail, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu barış sürecindeki rolünü askıya aldı. AB, İsrail'den ithal edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarında yetiştirilen sebze, meyve ve diğer zirai ürünlerin etiketlendirilmesini karara bağlamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ‘Başbakan Benyamin Netanyahu'nun AB kurumlarının Filistinlilerle yürütülen siyasi süreçteki rolünün gözden geçirilmesi için bakanlığa talimat verdiğini söyledi. İnceleme süresince söz konusu AB kurumlarıyla temasın kesileceğine açıklamada yer verildi. Sözcü, AB ülkeleriyle ikili ilişkilerde değişiklik olmayacağını belirtti.

AB Komisyonu etiketleme mecburiyetiyle ilgili talimatnameyi 11 Kasım'da yayınlamıştı. Komisyon bu kararın, ‘Avrupalı tüketiciye, İsrailli yerleşimcilerin örneğin Batı Şeria gibi işgal altındaki Filistin topraklarında yetiştirdikleri ürünleri boykot etme fırsatı vermek amacıyla' alındığını duyurmuştu.

Karar İsrail'de yoğun tepkiyle karşılaşmış ve Başbakan Netanyahu, “AB utansın” demişti. BM, AB, ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu dörtlüsü uzun süredir yerinde sayan İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecini yeniden canlandırmaya çalışmaktaydı. Filistinlilere devlet, İsrail'e ise barış kazandırmak amacıyla imzalanan Oslo Anlaşması'na işlerlik kazandırmak mümkün olmamıştı.