İsrail ablukadaki malları açıklamıyor

T24- İsrail Gazze'ye bazı malların girişine izin vermiyor. İsrail hükümetinin Gazze'ye uyguladığı abluka, ülkede dava konusu oldu.



İsrailli bir insan hakları örgütü tarafından açılan dava hükümetin Gazze'ye uyguladığı ablukanın gerekçelerini sorgularken, hükümet Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen malların listesini ve listede yer alan ürünlerin nasıl seçildiğini mahkemeye açıklamayı reddetti.



İsrail, Hamas'ın Gazze'de kontrolü ele geçirmesinden sonra, üç yıl önce Mısır'la birlikte bölgeye abluka uygulamaya başlamıştı.



BBC Orta Doğu muhabiri Tim Franks'in aktardığı habere göre, mahkemeye sunulması uzun süredir beklenen dosyada, İsrail hükümeti, ''malların taşınmasının sınırlandırılması'' uygulaması olarak nitelediği ablukanın İsrail'le Hamas arasındaki silahlı çatışmanın temel ayağı olduğunu savundu.



BM'den ablukayı kaldır çağrısı

Ancak diplomatlar ve uluslararası yetkililer, bu yaklaşımın İsrail'in, örneğin, reçel, çikolata, meyve suları ve plastik oyuncakların neden yasaklandığına bir açıklama getirmediğine dikkat çekiyor.



İsrail insan hakları örgütü Gisha, bilgi edinme özgürlüğü çerçevesinde, bütün listenin yasaklanma gerekçesiyle açıklanmasını istemişti.



Gisha'nın direktörü Sari Başi, "Ben bir güvenlik uzmanı değilim ama çocukların oyuncak, üreticilerin de hammadde edinmekten alıkonmasının İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına nasıl yardımcı olacağını anlamıyorum." diye konuştu.



İsrailli yetkililer, mahkemeye ablukanın uygulanmasına ilişkin dört belge olduğu bilgisini de verdi.



Bu belgelerden biri, ithalat taleplerinin ele alınmasına ilişkin süreç, yetersiz ürünlerin tespiti ve Gazze'ye girişine izin verilecek ürünlere ilişkin liste.



Ancak, İsrail devleti bu belgeleri, ülkenin güvenliği ve dış ilişkilerine hasar vereceği gerekçesiyle açıklamayı reddediyor.



Hükümetin mahkemeye gönderdiği yanıtta bir de ''kırmızı çizgiler'' belgesinden söz ediliyor ki, bu belge de Gazze'nin yaklaşık 1,5 milyonu bulan nüfusunun yaşları ve cinsiyetlerine göre almaları gereken asgari kalori miktarını irdeliyor.



Ancak hükümet bu belgenin bir power-point sunumu olduğunu, bir politika belgesi değil, planlama niteliği taşıdığını söylüyor.



BM, İsrail'e ablukayı kaldırması çağrısında yaparken, uygulamanın Gazzelilerin toplu cezalandırılmasından başka bir amaca hizmet etmediği ve bölge halkını radikalleştirdiği uyarısında bulunuyor.