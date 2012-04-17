İsrail: ABD'ye İran'a saldırmama sözü vermedik

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'a saldırma seçeneğini rafa kaldırmadıklarını ve ABD yönetimine nükleer müzakereler sürerken saldırmayacakları yönünde bir söz vermediklerini söyledi.

Görüşmelerin zaman kaybından başka bir işe yaramadığını savunan Barak, İran ile varılacak herhangi bir uzlaşının da "değerli zamanın kaybı" olacağını ileri sürdü. Barak, "Kaybedilen zamana çok üzülüyoruz. Oysa zaman şimdi çok kıymetli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Barack Obama'nın arasının özellikle Filistin görüşmeleri ve İran'a müdahale konusunda açık olduğu biliniyor. İsrail basınında geçen hafta çıkan haberlere göre, Obama, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi İran'a karşı herhangi bir girişimi istemediğini Rus ve İsrailli yetkililere iletti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasındaki müzakerelerin son turu hafta sonunda İstanbul'da yapılmıştı. Müzakerelere 23 Mayıs'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam edilecek.