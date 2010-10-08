-İSRAİL ABD'DEN F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIYOR NEW YORK (A.A) - 07.10.2010 - İsrail ABD'den F-35 hayalet savaş uçağı satın almak üzere New York'ta anlaşma imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Ehud Shani'nin imzaladığı sözleşmeye göre, İsrail ABD'den 3 milyar dolara 20 F-35 uçağı satın alacak. İsrail'in 2016'da teslim alacağı 20 adet F-35 uçağından, 55 adet daha satın alma seçeneği de bulunduğu bildirildi. Bu savaş uçaklarının, İsrail'den radara yakalanmadan İran'a ulaşabilme kapasitesi olduğu belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35 savaş uçakları alımının ülkenin ordusunun önemli ölçüde güçlendireceğini söylemişti.