T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL ABD'DEN F

08 Ekim 2010 02:41

-İSRAİL ABD'DEN F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIYOR NEW YORK (A.A) - 07.10.2010 - İsrail ABD'den F-35 hayalet savaş uçağı satın almak üzere New York'ta anlaşma imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Ehud Shani'nin imzaladığı sözleşmeye göre, İsrail ABD'den 3 milyar dolara 20 F-35 uçağı satın alacak.  İsrail'in 2016'da teslim alacağı 20 adet F-35 uçağından, 55 adet daha satın alma seçeneği de bulunduğu bildirildi.          Bu savaş uçaklarının, İsrail'den radara yakalanmadan İran'a ulaşabilme kapasitesi olduğu belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35 savaş uçakları alımının ülkenin ordusunun önemli ölçüde güçlendireceğini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24