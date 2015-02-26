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Dünya

İsrail: ABD İran'ın nükleer tehdidi ile mücadeleden vazgeçti

Netanyahu önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret edecek ancak Başkan Barack Obama ile görüşmeyecek

26 Şubat 2015 09:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve diğer dünya ülkelerini İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemeye çalışmayı bırakmakla suçladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İsrail'de konuşan Netanyahu, ABD ve diğer ülkelerin "İran'ın birkaç yıl içinde birçok nükleer silah için malzeme üretecek kapasiteyi giderek geliştirecek olmasını kabul etmekle" suçladı.

"Beyaz Saray'a ve ABD başkanına saygı duyuyorum" diyen Netanyahu, "Ancak hayatta kalıp kalmayacağımızı belirleyecek denli önemli bir meselede, İsrail için bu kadar büyük bir tehlikeyi önleyecek herşeyi yapmalıyım" diye konuştu.

ABD İran ile nükleer görüşmeleri sürdürüyor ve İrna rejimi üzerinde daha fazla yaptırım uygulanması konusundaki çağrıları reddetmiş durumda.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Cenevre'de nükleer görüşmelerin son gerçekeleşen turundan dönüşte, Netanyahu'ya yanıt vererek, başbakanın bakış açısının doğru olmadığını söyledi.

Kerry, Tahran ile yürütülen müzakereleri eleştirmek için henüz erken diyor.

Netanyahu önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret edecek ancak Başkan Barack Obama ile görüşmeyecek. Beyaz Saray, iki liderin görüşmeme nedeni olarak uzun zamandır uygulanan bir siyaset gereği seçimlerin yaklaştığı ülkelerde liderlerle ikili görüşme yapmama geleneklerini neden olarak gösterdi. İsrail Mart ortasında seçimler için sandık başında olacak.

Cumhuriyetçi liderler Netanyahu'yu KOngre'ye seslenmesi için davet etti, ancak bu davet Demokratları kızdırdı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD - İsrail arasındaki ilişkileri Cumhuriyetçi Parti ile Netanyahu'nun Likud partisi arasındaki ilişkiye indirgeme tehlikesine dikkat çekti.

 

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