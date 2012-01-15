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Dünya

İsrail, Abbas'ın VIP statüsünü kaldırdı RAMALLAH (A.A)

15 Ocak 2012 22:31

-İsrail, Abbas'ın VIP statüsünü kaldırdı RAMALLAH (A.A) - 15.01.2012 - İsrail'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın VIP statüsünü kaldırdığı ve Abbas'a sadece iki ay geçerli seyahat izni verdiği bildirildi.   Filistinli yetkililer, Abbas'ın lideri olduğu El Fetih Partisi'nin geçen haftaki toplantısı sırasında konuyla ilgili bir açıklama yaptığı belirtti. Yetkililer, Abbas'ın toplantı sırasında İsrail'i Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyelik başvurusu için kendisini cezalandırmakla suçladığını ve verilen iki aylık seyahat iznini de İsrail'in Filistinliler üzerindeki kontrolünün bir yansıması olarak nitelediğini söyledi.    İsrailli yetkililer ise Filistinlilere verilen seyahat izinleriyle ilgili politikada herhangi bir değişiklik olmadığını ve Abbas'a verilen iznin de kısa süre içinde çözülmesi planlanan teknik bir hatadan kaynaklandığını ileri sürdü. 

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