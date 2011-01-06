-İSRAİL 800 TÜRK İŞÇİSİNİ GÖNDERİYOR TEL AVİV (A.A) - 06.01.2011 - İsrail ile Türk hükümetleri arasındaki, tank modernizasyonu projesinin offset anlaşması kapsamında, Yılmazlar İnşaat ilgili bölümünün yenilenmemesi nedeniyle zor durumda kalan İsrail'deki Yılmazlar İnşaat'ın 800 çalışanına yol göründü. İsrail İçişleri Bakanlığı'nın ''İşverenler ve yabancı İşçi Yönetim Dairesi''nce Yılmazlar İnşaat'a gönderilen 4 Ocak tarihli tebligatta, işçilere verilen çalışma ruhsatlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2010 tarihinde sona erdiği vurgulanarak, bakanlığın usul ve talimatları doğrultusunda, ''işçilerin derlenip toparlanabilmesi'' ve İsrail'den çıkışları için kendilerine 31 Ocak 2011 tarihine kadar süre verildiği belirtildi. Böylece, halihazırda İsrail'de projeleri devam eden Yılmazlar İnşaat'ın 800 dolayındaki işçisi, bu ay sonuna kadar İsrail'i terketmek durumunda bırakıldılar. Yılmazlar Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da aynı durum vurgulandı. Açıklamada, 2002 yılından bu yana Yılmazlar Holding bünyesinde çalışan 800 Türk vatandaşının vizelerinin, yıl sonunda Türk hükümeti tarafından uzatılmadığı ifade edilip, Türk hükümetinin vatandaşlarına sahip çıkmaması kınandı ve bu durum ''kabul edilemez'' ve ''utanç verici'' sözleriyle değerlendirildi. Firmanın durumu Başbakanlığa ve diğer ilgili hükümet kuruluşlarına da bildirdiği ifade edilen açıklamada, ''İsrail’in binlerce firması Türkiye’de sorunsuz faaliyet göstermektedir. Hükümetin İsrail hükümeti nezdinde devreye girmesini bekliyoruz. Hükümetin bizi İsrail hükümetinin merhametine terk etmiş olmasını ibretle izliyoruz. Hükümeti göreve davet ediyoruz'' denildi. Yılmazlar İnşaat'in İsrail'deki Genel Müdürü Ahmet Arık, işçilerin gönderilmesiyle projelerin durması halinde, Yılmazlar İnşaat'ın İsrail'e 100 milyonlarca dolarlık tazminat ödemek durumunda kalacağını da belirtti. İsrail'de 15 yılını geride bırakan Yılmazlar İnşaat'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği işlerin değeri 1.5 milyar doları aşıyor ve Yılmazlar İnşaat, İsrail inşaat sektöründe en büyük ilk üç firma arasında yer alıyor.