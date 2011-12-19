-İsrail, 550 Filistinliyi daha serbest bıraktı KUDÜS (A.A) - 18.12.2011 - İsrail, Hamas'la Ekim ayında varılan tutuklu takası anlaşması çerçevesinde bugün 550 Filistinliyi daha serbest bıraktı. İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık ilk olarak 477 Filistinliyi 18 Ekim'de serbest bırakan İsrail'in anlaşma uyarınca serbest bıraktığı ikinci grupta 6 kadın ile 14-17 yaşında 55 gencin bulunduğu belirtildi. Ekim'de Hamas üyeleri serbest kalmıştı. Bugün serbest kalanlar arasında ise Hamas üyeleri bulunmuyor. Serbest kalanlardan 41'i Gazze Şeridi, 2'si Doğu Kudüs, 2'si Ürdün ve 505'i Batı Şeria'ya gidecek. Salıverilenler arasında annesi Fransız, babası Filistinli 26 yaşındaki Kudüs doğumlu Salih Hamuri de bulunuyor. Hamuri, 13 Mart 2005'te tutuklanmış, 2008'de İsrail askeri mahkemesi tarafından İsrail Şas partisinin ruhani lideri Haham Ovadia Yusuf'a suikast planlamaktan suçlu bulunmuş, 7 yıl hapse mahkum edilmişti. İkinci kafilenin serbest bırakılması Filistin topraklarında sevinçle karşılandı. İsrail radyosu, serbest bırakılan Filistinlilerin çoğunun, ''hafif suçlar nedeniyle'' tutuklu bulunan El Fetih örgütü üyesi olduklarını bildirmişti. İsrail ile Hamas, Ekim'de Şalit karşılığında 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaşmıştı.