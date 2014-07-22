Gazze'de ölü sayısı 621, 3 bin 720 yaralı var

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında aralarında beş cami ile bir stadyumun da bulunduğu 70 hedef vuruldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Filistinli sağlık görevlileri, sabaha karşı düzenlenen saldırılarda beşi aynı aileden yedi kişinin öldürüldüğünü söyledi. Hayatını kaybeden Filistinlilerden dördünün kadın olduğu bildirildi.

İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 621'e yükseldi.

Filistinli yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söylüyor.

Ölen İsraillilerin sayısı ise 27'si asker olmak üzere 29 kişi.

İsrail ordusu son olarak bir askerinin de kaybolduğunu açıkladı. İsrail askerinin öldüğü sanılıyor.

Yaralı sayısı

İsrail'in Gazze yönelik gerçekleştirdiği kara operasyonunda yaralı sayısı 3 bin 720 oldu.

Hastaneye saldırı

İsrail'in dün Deyr el Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 70'ten fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistin televizyon kanalları, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen saldırının ardından tedavi gören yaralıların görüntülerini yayımladı. Doktorlar, İsrail tanklarının hastanenin girişine, yoğun bakım ünitesine ve ameliyathanelerine saldırdıklarını söyledi.



Filistinli yetkililer, yaralananların çoğunun doktor olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ise saldırıda "hastane yakınlarındaki tanksavar füzelerinin saklandığı bölgelerin hedef alındığını" söyledi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Sivil kayıpları, Hamas'ın Gazze'deki evleri, hastaneleri ve camileri zalimce ve sistematik olarak istismar etmesinin kaçınılmaz sonucudur" dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) 100 binden fazla Gazzeli'nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Ateşkes çabaları sürüyor

Diğer yandan, bölgede ateşkes sağlanması için uluslararası çabalar yürütülüyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin "acil ateşkes" çağrısı sonrası Mısır'a giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısırlı yetkililerin yanı sıra BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon'la da bir araya geldi.

John Kerry, ABD'nin sivil Filistinlilerin ölümünden endişe duyduğunu belirtti fakat İsrail saldırılarıyla ilgili olarak da "Hiçbir ülke, roket saldırıları düzenlenirken beklemede kalamaz" dedi.

Kerry, ABD'nin Gazze'ye 47 milyon dolar insani yardım göndereceğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey lideri İsmail Haniye ise ateşkesin İsrail-Mısır ablukasına bir çözüm sunmadığını ve kabul edilemeyeceğini söyledi. Haniye, "Gazze'ye yönelik bu haksız kuşatma kaldırılmalıdır" dedi.