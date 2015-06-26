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İsrail 4'ü gazeteci 9 Türk'ü gözaltına aldı

4'ü gazeteci 9 Türk gözaltına alındı

26 Haziran 2015 01:14

İsrail Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanında Hasan Öztürk ve Halime Kökçe'nin de aralarında bulunduğu 4’ü gazeteci 9 Türk’ü gözaltına aldı.

İsrail, Sadakataşı Derneği ile Kudüs'e giden 4’ü gazeteci 9 Türk’ü Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alarak, 6 saat boyunca sorguda tuttu.

Gözaltına alınan isimler şöyle:
“Star Gazetesi'nden Halime Kökçe, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, TRT Haber'den Özden Ayvaz ile Hüsayin Günay ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ile aktivist olarak katılan Kemal Özdal, Durdane Özdal, Fatih Bolcan, Sümeyra Bolcan.”

 

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