İsrail 4'ü gazeteci 9 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanında Hasan Öztürk ve Halime Kökçe'nin de aralarında bulunduğu 4’ü gazeteci 9 Türk’ü gözaltına aldı.

İsrail, Sadakataşı Derneği ile Kudüs'e giden 4’ü gazeteci 9 Türk’ü Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alarak, 6 saat boyunca sorguda tuttu.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

“Star Gazetesi'nden Halime Kökçe, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, TRT Haber'den Özden Ayvaz ile Hüsayin Günay ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ile aktivist olarak katılan Kemal Özdal, Durdane Özdal, Fatih Bolcan, Sümeyra Bolcan.”