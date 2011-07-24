-İSRAİL "ÖZÜR" İÇİN TOPLANACAK TEL AVİV (A.A) - 24.07.2011 - İsrail güvenlik kabinesinin, Mavi Marmara olayı nedeniyle Türkiye'den özür dilenmesi konusunu değerlendirmek üzere bugün toplanması bekleniyor. İsrail radyosu, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığında, Çarşamba günü yayımlanması beklenen BM'nin Mavi Marmara olayınını soruşturan Palmer raporu öncesinde tartışma ve konsültasyonların devam ettiğini bildirdi. Radyo, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün "Sekizler" olarak bilinen güvenlik kabinesini toplantıya çağırma ihtimalinin bulunduğunu duyurdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmalarına atıfta bulunan radyo, Erdoğan'ın Mavi Marmara gemisinde ölenler için özür, kurbanların aileleri için tazminat ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ısrarını sürdürdüğünü kaydetti. Üst düzey İsrailli bir yetkili radyoya, İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğini; gemide ölenler için üzgün olduğunu dile getirmeye ve kurbanların aileleri için kurulacak bir fona mali katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Radyo, bunun koşulunun ise Mavi Marmara operasyonuna katılan subay ve askerlere karşı açılabilecek davalardan vazgeçilmesi olduğunu ifade etti. Bir başka İsrailli yetkiliyse Erdoğan'ın krizi sonlandırmak değil, aksine İsrail'i kötü duruma düşürmek istediğini öne sürdü. Haaretz'e konuşan üst düzey siyasi bir yetkili de Erdoğan'ın bu açıklamalarının özür dilenmesine karşı çıkanların ikna edilmesine pek yardımcı olmadığını söyledi. -LİEBERMAN- Öte yandan, Türkiye'den özür dilenmesine karşı çıkışlarıyla bilinen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bugünkü olağan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin özür dilemesi halinde, partisinin koalisyondan ayrılmayacağını açıkladı. Ordu radyosuna göre, "İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi için bir neden olmadığı" görüşünü yineleyen Lieberman, "İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi her iki ülkenin de menfaatinedir. Arada görüş ayrılıkları olsa bile hükümette kalırız" dedi. Türkiye'den özür dilenmesinden yana tavır koyan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ise ilk kez askere gideceklerin toplandığı bir merkezde yaptığı konuşmada, aynı konuya değindi ve "Sonuç olarak hepimiz anlıyoruz ki İsrail devletinin onurunu ve haklılığını korumak hepimizin görevidir. İlk görevimiz ise subaylarımızın, askerlerimizin yurt dışında dava edilmelerini önlemektir. Yolumuzu bu çerçeve içinde tartmalıyız. Menfaatler önemlidir" diye konuştu. Barak, iki ülke arasındaki uzlaşma anlaşması çerçevesinde Netanyahu'nun İsrail'de iş yapan Türk firması Yılmazlar'ın, yılbaşından bu yana çözüm bekleyen çalışma izinlerini de onaylayacağını söyledi.