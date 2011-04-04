-İSRAİL, "DEMİR KUBBE"Yİ AŞKELON'A KURDU TEL AVİV (A.A) - 04.04.2011 - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların roket saldırılarına karşı, "Demir Kubbe" füze savunma sisteminin bir bataryasını Gazze'ye 12 kilometre uzaklıktaki Aşkelon civarına yerleştirdi. İsrail radyosunun haberine göre Aşkelon'daki savunma sistemi, aynı kıyı şeridini paylaşan Aşdod kenti için de koruma sağlayacak. "Demir Kubbe" sisteminin iki bataryası, geçen hafta Necef bölgesinin ortasındaki Ber Şeva kentine konuşlandırılmıştı. Bu yıl içinde bölgeye toplam 6 bataryanın yerleştirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca önümüzdeki aylarda Tel Aviv'i de kapsayacak şekilde orta kesimlere yeni bataryaların yerleştirilmesi düşünülüyor. Ynet haber sitesine göre güvenlik kaynakları, İsrail çapında yerleştirilecek toplam 12-13 bataryanın roket saldırılarına karşı savunmada yeterli olacağı görüşünü dile getiriyorlar. Söz konusu bataryaların yerleri ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. İsrail ordusu ise bu bataryaların, roket ve havan saldırılarına karşı yüzde 100 bir koruma sağlamadığı uyarısında bulunuyor. ABD'den sağlanan maddi katkılarla Rafael savunma sistemleri tarafından geliştirilen "Demir Kubbe" füze savunma sisteminin, 4 ila 70 kilometre menzil içinde fırlatılan roketleri durdurabileceği öngörülüyor.