İsrail 340 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, 13 Haziran’da Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaçırıldığı iddia edilen üç Yahudi yerleşimci için başlattığı operasyonları sürdürüyor. Batı Şeria'da düzenlenen operasyonlar kapsamında son 9 günde bin 350 ev arandı, 340 Filistinli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner, baskınlarda gözaltına alınan 340 Filistinliden 250'sinin Hamas hareketi mensubu olduğunu açıkladı. Operasyonlarda Filistinlilere ait bin 350 evde kanun kaçağı ve silah da arandığını belirten Lerner, Hamas’a ait 45 tesisin imha edildiğini söyledi.

İsrail yönetimi, üç Yahudi yerleşimcinin kaybolmasından Filistin yönetimini sorumlu tutuyor.

İsrail Parlamentosu, bu kişilerin bulunması için aralarında orduya operasyon yapmanın da olduğu geniş yetkiler vermişti.

İsrail ordu birlikleri de o tarihten bu yana aralarında Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk, milletvekilleri, eski bakanlar ve Hamas üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gazze'ye hava saldırıları da düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin güney ve kuzey bölgelerindeki beş ayrı hedefe saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının Beni Sehila bölgesindeki depolarının yanı sıra Han Yunus, Refah ve Gazze Şeridi'ne yönelik beş hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda ölen ve yaralanan yok.