İsrail, 300 Filistinli'ye kapılarını açtı

T24 - Libya'dan kaçan 300 Filistinli için Mahmud Abbas'ın ricası İsrail tarafından kabul edildi.



Netanyahu, konuyla ilgili açıklamayı, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile gerçekleşen görüşme sırasında yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Libya'daki çok hassas durumdan kaçan Filistin yurttaşlarına İsrail'e giriş izni verdi.



Netanyahu, konuyla ilgili, İsrail'i ziyaret eden Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Kudüs'te yaptığı görüşme sırasında konuştu.



İsrail Başbakanı, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Libya'dan gelecek Filistinliler için özel rica aldığını ve buna karşılık verildiğini'' söyledi.



İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve barışa hizmet etmek istediklerini söyleyen Netanyahu, parlamentoda bugün yaptığı konuşmada da, Ortadoğu ve kuzey Afrika'da görülen siyasi karışıklığın daha çok uzun yıllar sürebileceğini kaydetti.





GAZETECİLER ZORDA



Bu arada, Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaym, ülkeye yasadışı yollardan giren gazetecilerin, "El Kaide işbirlikçisi ve kanun kaçağı sayılacağını" belirtti.



Kaym, "Ülkeye yasadışı yollardan giren gazeteciler var. Artık onları El Kaide işbirlikçisi ve kanun kaçağı olarak sayacağız. Güvenliklerinden sorumlu değiliz. Teslim olmazlarsa tutuklanacaklar" dedi.



Kaym, CNN, El Arabiya ve BBC'nin Arapça yayın yapan kanalından 3 ekibe izin verildiğini, ülkeye yasadışı yollardan giren bir CNN muhabirinin ekibe katılmasının gerektiğini, aksi halde tutuklanacağını söyledi.





640 KİŞİ ÖLDÜ



Öte yandan, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Libya'daki gösterilerde 640 kişinin öldüğünü açıkladı.



Merkezi Paris'te bulunan federasyonun başkanı Süheyra Belhasan, Trablus'ta 275, Bingazi'de 230 kişinin öldüğünü belirtti.



Belhasan, Trablus'ta ölenlerle ilgili bilginin askeri kaynaklardan, Bingazi'de ve diğer bölgelerde ölenlere ilişkin bilgilerin ise Libya İnsan Hakları Birliği'nden alındığını söyledi.



Federasyon başkanı Bingazi'de ölenlerden 130'unun asker olduğunu ve göstericilerin üzerine ateş açmak istemedikleri için diğer askerler tarafından öldürüldüğünü ifade etti.



Libyalı yetkililer dün, ayaklanmanın başladığı 15 Şubattan bu yana 11'i asker 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.





Not:



2 Mirage F1 pilotu jetleriyle beraber Libya Hava Kuvvetleri'nden Malta'ya kaçtı ve siyasi sığınma hakkı istedi.

