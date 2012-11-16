İsrail 30 bin askeri göreve çağırdı

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu Hükümeti, Gazze'den İsrail'e yönelik füze saldırılarının artması ve bölgedeki son gelişmeler nedeniyle olağanüstü hal ilan ederek 30 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Gazze'deki Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, uçaksavar füzesiyle İsrail savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusu'na ait savaş uçağının, uçaksavar füzesiyle vurulduğunu ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Yafa kentine 'Şafak 5' tipi 2 füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv'e atılan füzelerden dolayı büyük yangın çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze attığını duyurdu.

Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'e "Şafak 5" füzesi attıklarını ve İsrail hedeflerine 61'i Grad tipi toplam 138 füze atıldığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise, saldırılara devam edeceklerini belirterek, "İsrail'i çok zor günler bekliyor" dedi.

Hamas Hareketi'nin, 3 İsraillinin ölümü, 3'ünün de yaralanmasıyla sonuçlanan İsrail karşıtı operasyonlarını değerlendiren Ebu Ubeyde, "Saldırılar, Ahmet el-Caberi'nin öldürülmesine karşılık yapacaklarımızın sadece bir bölümü. İsrail'i çok zor günler bekliyor" diye konuştu.