İsrail 200 Filistinli'yi serbest bıraktı

T24- İsrail, siyasi ve adi suçlardan cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklulardan, 200 kişiyi bugün serbest bıraktı. Serbest kalanlar arasında Hamas'ın liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf da bulunuyor.



Filistinli kaynaklar ve İsrail radyosu, serbest kalacakların sayısını 200 olarak verirken, haber sitelerinden Ynet ise, bugünden itibaren serbest bırakılması planlananların toplam tutuklu sayısını 770 olarak verdi.



Serbest bırakılanlar arasında, Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf da bulunuyor. 6 yıldır cezaevinde bulunan Şeyh Hasan Yusuf'un cezasını 2 ay kadar önce tamamladığı belirtildi.

İsrail radyosu, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin, Şeyh Yusuf da dahil olmak üzere bazıları 1-2 ay önce sürelerini tamamlayan Filistinli tutukluların hepsinin aynı gün salıverilmesi kararı doğrultusunda, bu kişilerin bu sabah Ramallah yakınındaki Ofer cezaevinden serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Hamas'ın kurucuları arasında yer alan ve cezaevinde iken Hamas'tan Filistin Yasama Konseyi'ne (parlamento) seçilen Şeyh Hasan Yusuf'un oğlu Musab Hasan Yusuf, yıllarca İsrail'in İç Güvenlik Servisi (Şin Bet/Şabak) için çalıştığını, Amerika'da yazdığı "Hamas'ın Oğlu" adlı, ilgi gören kitabıyla açıklamıştı.

Oğul Yusuf, din değiştirerek Hristiyanlığı seçtikten sonra Şin Bet'in de yardımıyla 2007'de Batı Şeria'dan Amerika'ya gitmişti.

Bugün serbest bırakılan kişilerden 42'sinin Megido cezaevinden, 77'sinin ise Negev'deki cezaevinden olduğu bildirildi. Negev'dekilerden 14'ünü Gazzeli tutuklular oluştururken, aralarında 1994'ten bu yana cezaevinde bulunanlar olduğu da bildirildi.