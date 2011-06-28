-İSRAİL 20 FHKC ÜYESİNİ TUTUKLADI KUDÜS (A.A) - 27.06.2011 - İsrail İç Güvenlik Servisi (Şin Bet), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi 20'den fazla Filistinliyi, adam kaçırma ve saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutukladığını bildirdi. Şin Bet'ten yapılan açıklamada, Ramallah ve Doğu Kudüs'te tutuklanan bu kişilerin, İsrail vatandaşlarını kaçırmayı planladığı, saldırı amaçlı silah temin etmeye çalıştıkları, ayrıca bu planlara kaynak bulmak için zengin bir Filistinliyi kaçırmayı tasarladıkları ifade edildi. İsrail İç Güvenlik Servisi, ordu ve polisin son iki ayda FHKC'nin bir askeri hücresinin Ramallah bölgesinde yerleşmesini engellediklerini de belirtti.