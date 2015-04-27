İsrail, 1915 açıklamasında 'soykırım' ifadesini kullandı mı?

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 1915 katliamına ilişkin olarak , "Ermeni halkı modern toplu cinayetin ilk kurbanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda bir tören düzenleyen Rivlin, "Biz belli bir ülkeyi suçlamaya çalışmıyor, katliamın kurbanları ve korkunç sonuçları ile kendimizi özdeşleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ermeni halkı modern toplu cinayetin ilk kurbanıdır" değerlendirmesinde bulunan Rivlin, 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili olarak ülkede ilk kez resmi tören düzenleyen cumhurbaşkanı oldu.

Törene, İsrail'deki Ermeni toplumunun temsilcileri ve dini liderleri katıldı.

İsrail 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımlayan ülkeler arasında bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "İlk kez, bir İsrail Cumhurbaşkanı İsrail'ki Ermeni topluluğuyla birlikte Ermeni halkının toplu katliamına dikkat çekiyor" denildi.