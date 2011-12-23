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Dünya

İsrail 140 milyon dolarlık anlaşmayı feshetti

İsrail, Türkiye ile 3 yıl önce imzaladığı 140 milyon dolarlık askeri anlaşmayı tek taraflı olarak feshetti.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - İsrail, Türkiye ile 3 yıl önce imzaladığı 140 milyon dolarlık askeri anlaşmayı tek taraflı olarak feshetti. Gerekçe olarak Türkiye'ye satılan hava savunma ve tarama sistemlerinin İran'ın eline geçebilme olasılığı gösterildi.
 

 
İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı, Türkiye ile imzaladığı hava savunma ve tarama sistemleri modernizasyonu anlaşmasını iptal etti. Türkiye'ye satılan İsrail yapımı tarama sistemlerinin İsrail düşmanı başka bir ülkenin eline düşmesinden endişe edildiği belirtildi.


Haberde, İsrail Savunma Bakanlığı'nin söz konusu askeri ekipmanları üreten Elbit Systmems'e Türkiye ile yaptığı anlaşmayı feshettiğini bildirdi.


İsraillli savunma sanayi şirketi Elbit Systems Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 savaş uçaklarının hava savunma ve tarama sistemlerini yenileyecekti. Ancak Türkiye ile İran'ın sıkı işbirliğinden çekinen İsrail, kendi üretimi olan hava savunma ve tarama sistemlerinin bu ülkenin eline geçmesinden korkuyor.



Elbit: Zararımız karşılansın


Anlaşmanın iptal edilmesinin ardından açıklama yapan Elbit Systems, şirketin maddi açıdan zarara uğrayacağını belirtti. Şirket zararının karşılanması için İsrail Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini de açıkladı.



Fidan'ı suçlamıştı


İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada MİT Başkanı Hakan Fidan'ı İran'a yakın olmakla suçlamıştı. Barak, İsrail'in gizli bilgilerinin İran'a verileceğinden endişe ettiğini belirtmişti.


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