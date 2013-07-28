İsrail 104 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak

Filistin yönetimiyle barış görüşmelerine yeniden hız vermek isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazıları 20 yıldan uzun süredir hapiste olan 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması konusunda kabineyi ikna etmeyi başardı.

İsrail kabinesinin bugünkü toplantısında ilk olarak referandumu öngören yasa tasarısı kabul edildi. İsrail Meclisi Knesset’te çarşamba günü görüşülecek tasarı, sadece ülkenin egemen olduğu toprakları kapsayacak. Batı Şeria’daki yerleşimlerle ya da Gazze’yle ilgili kararlar ise yasaya dahil olmayacak.

Gösterilere bakan da katıldı

Toplantı sırasında, iyi niyet göstergesi olarak, İsrail’de çeşitli terör saldırıları düzenlemekle suçlanan 104 Filistinli esirin serbest bırakılmasına yönelik plan ise hararetli tartışmalara yol açtı. Oylama öncesi yakınlarını saldırılarda kaybetmiş onlarca kişi, Kudüs’teki hükümet binası önünde düzenledikleri gösteride “Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) bir korkak” diye slogan attı. Gösteriye, plana şiddetle karşı çıkan Ekonomi Bakanı Naftali Bennett da katıldı.

Başbakan Netanyahu dün halka seslendiği açık mektubunda eline kan bulaşmış Filistinlileri bırakmanın kolay olmadığını ama gerekli olduğunu belirtmişti. Netanyahu yeni tur barış görüşmelerinin en az 9 ay süreceğini ifade etmişti.