Gazze'ye hava saldırılarını sürdüren ve 58 kişiyi öldüren İsrail, 10 bin yedek askeri daha orduya çağırdı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazze'ye 17 Temmuz'da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu daha sonra tünel operasyonlarını bitirdiği gerekçesiyle kara birliklerini Gazze'den çekmişti.



Geri çekilen kara birlikleri Gazze Şeridi çevresine konuşlandı. İsrail yönetimi Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceğini açıklarken, İsrail füzeleri yine sivilleri vurdu.



İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk dört kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler için yapılan cenaze törenine de saldırı düzenlendi, dört kişi daha öldü. Ateşkesin bozulmasından bu yana düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 58'e ulaşırken, 200'den fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda İzzeddin Kassam Tugayları'nın iki numaralı ismi Raid Attar ve üst düzey komutanlar Muhammed Berhum ile Muhammed Ebu Şemale öldürüldü. Komutanların öldürüldüğünü Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları açıkladı.



Muhammed Berhum, Muhammed Ebu Şemale ve Raid Attar, İsrail'in Refah bölgesine düzenlediği hava saldırısında aynı evde öldürüldü. Kassam Tugayları'nın iki numaralı komutanı olan Raid Attar, Haziran 2006'da İsrail askeri Gilat Şalit'i kaçıran birliği komuta eden askeri lider olarak biliniyordu.

Hamas lideri Meşal: Filistin halkı savaş hazırlığını yapıyordu

Hamas lideri Halid Meşal, İsrail’in Gazze saldırılarıyla ilgili, “Filistin halkı yüzyıldan beri sonuna kadar savaşma hazırlığını yapıyordu ve bir ay, bir yıl veya yıllar sürecek bir savaş onu yormayacak” dedi.