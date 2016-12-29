İsrail - Filistin sorunu için kim ne dedi?

ABD'nin çekimser oy kullandığı oylamayla birlikte ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'i 'hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmaya' çağırmıştı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, hem Barack Obama yönetimini hem de İsrail'e çağrı yapan Birleşmiş Milletleri eleştirdi.

Trump Başkanlık görevini 20 Ocak 2017'de devralıyor.

Trump'ın açıklamaları, daha önce İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapmış olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuşmasından saatler önce geldi.

"İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yoludur. İsrail'in bir Yahudi devleti ve demokratik bir devlet olarak geleceğini sağlama almanın tek yoludur. Bu gelecek şimdi tehlikede.

"Dostlar birbirilerine zor gerçekleri söylemelidirler ve dostluklar karşılıklı saygı gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri, tıpkı bizden önceki ABD yönetimlerinin Güvenlik Konseyi'nde yaptığı gibi, değerlerimize uygun olarak oy verdi.

"Uygulanabilir iki devletli çözümün gözlerimizin önünde yıkılmasına izin verirsek İsrail'i hakkıyla savunamayız ve koruyamayız."

Kerry'nin konuşmasının ardından yazılı bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'ye tepki göstermeye devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nı önyargılı davranmakla suçlayan Netanyahu, "Yahudi yerleşimlerini takıntı haline getirmiş durumda" dedi.

Netanyahu ayrıca Kerry'i İsrail - Filistin sorununun 'özünden bahsetmemekle suçladı ve "Filistinlilerin İsrail devletinin varlığına karşı çıkmasına ve sınırlarına saygı göstermemesine çok az değindi" dedi.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ise Kerry ve Netanyahu'dan sonra konuştu ve "Barışın mümkün olduğuna ikna olmuş durumdayım" dedi.

Ancak Abbas, herhangi bir barış müzakeresinin başlamasından önce İsrail'in yerleşim yeri inşaatlarını durdurması gerektiğini de vurguladı.

Mahmud Abbas'ın açıklamasını Filistinli başmüzakereci Saib Erekat okudu.

Abbas açıklamasında "İsrail Doğu Kudüs dahil tüm yerleşim yerlerindeki inşaatları durdurma kararı aldığı an Filistin yönetimi uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanacak bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazırdır" dedi.

İsrail ve Filistin arasında ABD arabuluculuğuyla yürütülen görüşmeler 2014'te çökmüştü.