-İŞPORTACILARIN EVİ CEPHANELİK ÇIKTI ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Ankara'da Yüksel Caddesi ile Konur Sokak'ta zabıta ile işportacılar arasında yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınanların adreslerinde 5 molotofkokteyli, 2,5 litre yanıcı madde, pompalı tüfek, kurusıkı tabancadan bozma silah, çeşitli çap ve markalarda silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 18 ve 19 Temmuzda Yüksel Caddesi ve Konur Sokak'ta meydana gelen olayları organize eden zanlıların zabıta ekiplerine ve güvenlik güçlerine yönelik silah, molotofkokteyli, taş, sopa, kesici ve delici aletlerle saldırı planladığının belirlendiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Temmuzda düzenlenen operasyonda, zanlıların adreslerinde 5 molotofkokteyli, 2,5 litre yanıcı/parlayıcı madde, bol miktarda molotofkokteyli yapımında kullanılmak amacıyla hazırlanmış şişe ve bez parçaları, 1 pompalı otomatik tüfek ve bu silaha ait 20 fişek, 1 kurusıkı tabancadan bozma silah, 2 şarjör, 85 adet çeşitli çap ve markalarda silahlara ait fişekler, 4 adet sallama tabir edilen bıçak, çok sayıda demir çubuk ve sopa, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 8 kişinin ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde patlayıcı, yakıcı, yaralayıcı madde bulundurma'', ''kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme'', ''birden fazla kişi tarafından birlikte var olan bir suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma'', ''6136 sayılı kanuna muhalefet'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği, bunlardan 2'sinin tutuklandığı, yaşları küçük olan 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer 3'ünün serbest bırakıldığı hatırlatıldı.