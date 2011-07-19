-İŞPORTACILARDAN SAZLI PROTESTO ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Ankara'da bir grup işportacı, Kızılay'da açtıkları tezgahların Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırılmasını saz çalarak protesto etti. Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda tezgah açmak isteyen işportacılarla Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri arasında dün akşam çıkan kavganın ardından bir grup işportacı bugün tekrar Kızılay'a geldi. Yüksel Caddesi'ne kurdukları tezgahların üzerine ''İşportacı değil, sokak emekçisiyiz'', ''Tezgahlar emekçinindir'', ''Zabıta inadına son'' pankartları koyan işportacılar, Çankaya Belediyesi ile zabıta ekipleri aleyhine sloganlar attı. İşportacılardan bazıları da saz çalıp türkü söyleyerek Çankaya Belediyesini protesto etti. Bu sırada Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, işportacıların kurduğu tezgahları kaldırıp belediyeye ait 3 kamyona yükleyerek götürdü. Bunun üzerine açıklama yapan işportacılar, seyyar satış yapmanın yasal hakları olduğunu iddia ederek haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. İşportacılar, Kızılay'daki eylemlerini sürdürüyor.