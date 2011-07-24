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İŞPORTACI GERGİNLİĞİNE 2 TUTUKLAMA ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2011 01:19

-İŞPORTACI GERGİNLİĞİNE 2 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Kızılay'da Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokaklarda yaşanan seyyar satıcı-zabıta gerginliğini provoke edecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Ankara Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 1'i savcılıkça serbest bırakıldı, 3'ü yaşları 18'den küçük olduğu için Çocuk Mahkemesine, diğerleri ise Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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