İşporta tezgâhından 100 milyon dolara

Tahtakale’de tezgahında hırdavat satarak ticarete başlayan Sadettin Buğday, bugün dünyaya elektrik malzemeleri üretiyor. Yıllık üretim hedefi ise 100 milyon dolar.



Tezgâhıyla hırdavat satarak ticarete atılan, daha sonra elektrik tesisat malzemeleri üreten bir tesis kuran Sadettin Buğday’ın sahibi olduğu El-Bi Elektrik, bugün üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Çin’in bile taklit ettiği şirket, yıllık üretimini 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.



İstanbul’daki üretim tesisiyle dünyanın 42 ülkesine elektrik anahtarı, priz gibi ürünlerin ihracatını yapan El-Bi Elektrik’i kuran Buğday’ın hikâyesi memleketi Kahramanmaraş Elbistan’da başlıyor.



Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Sadettin Buğday, işçi olarak çalıştığı Elbistan’daki termik santral inşaatını yapan ekibin dikkatini çekiyor. Buradaki başarılı performansı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün inşaatında çalışmak üzere oluşturulan ekibe seçilmesini sağlıyor ve İstanbul’a geliyor.



Köprü inşaatının bitmesinin ardından Tahtakale’de bir tezgahın üzerinde hırdavat ve inşaat malzemeleri satmaya başlıyor. Buradan kazandığı parayla da 90’larda ticarete atılan oradan ihracata başlayan Buğday, 2004’te dünyaya elektrik malzemeleri üretimi yapan El-Bi Elektrik tesisini kuruyor.



Finlandiyalı ortak



Yurtiçi ve yurtdışında El-Bi markasıyla tanınmaya başlayan şirketin yabancı yatırımcıların da dikkatini çektiğini belirten El-Bi Elektrik CEO’su Celal Kerpişçi “Her yıl yüzde 35 büyümemiz ve 42 ülkeye ihracat yapmamız, Finlandiyalılar’ın ilgisini çekti. Geçen yıl bir private equity (risk sermayesi) şirketi olan Ahlström Capital şirkete yüzde 50 ortak oldu. 2007’de 42 milyon dolar ciro yaptık, 2008 hedefimiz 70 milyon dolar” dedi.



Çinliler bile taklit etti



Çin’e karşı en rekabetçi olduğumuz sektörlerden birinin elektrik malzemeleri olduğunu söyleyen Kerpişçi “Ürünümüzün aynısını ambalajı dâhil taklit ediyorlar. Bunlar ülkeye geliyor ama biz de gerekli önlemleri alıyoruz. Biz de bu oyunda varız Çinli üreticilerle hem kalite hem de fiyat anlamında rekabet edebiliyoruz. Üstelik satış sonrası hizmet de verebiliyoruz. Ürettiğimiz her ürünün, her dizaynın tescilini yaptırıyoruz” diye konuştu.



Hedef pazar liderliği



Türkiye’de yıllık toplam pazarın 150 milyon dolar civarında olduğunu ve dört büyük üreticinin yer aldığını dile getiren Kerpişçi “Biz bunun iki yıl içinde 100 milyon dolarlık kısmına talibiz. En büyük üreticiler Viko, El-Bi, Günsan ve Makel. Global olarak da Schindler ve Legrand var.



Şu anda pazarda Viko ilk sırada, biz ikinciyiz. İki yıl içinde pazarın liderliğine oturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kerpişçi, tasarruflu, daha fazla verimlilik sağlayan ürünlere yöneldiklerini belirterek, çarpmayan duy ve hastaneler için antibakteriyel ürünler üretmeye başladıklarını söyledi.



Romanya ilk sırada



Şu anda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Kerpişçi, şunları kaydetti:

“Üretimin yüzde 65-70’ini ihraç ediyoruz. En güçlü olduğumuz pazar Romanya. Burada yüzde 35 pazar payımız var. Daha sonra Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Ukrayna, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Arap ülkeleri geliyor. Bundan sonra Avrupa’ya daha çok açılmayı planlıyoruz.



Ayrıca, Rusya, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da ofislerimiz var. Özellikle inşaat sektörünün patlamasıyla birlikte Romanya’daki işlerimiz çok açıldı.”



Antibakteriyel anahtar ve priz üretti



Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre yenilikler getirdiklerini, tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Zena isimli yeni bir anahtar ve priz serisi ürettiklerini söyleyen Kerpişçi, 1 Eylül’den itibaren ürünlerin pazarda olacağını kaydetti.



Zena ile bir ilke imza atarak ilk antibakteriyel seriyi yarattıklarını belirten Kerpişçi, “Ürünlerde farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Antibakteriyel özelliğine sahip ürün grubunu, özellikle hastane, anaokulu, okul gibi kamusal alanlarda, hijyenin önem kazandığı her alanda kullanılmak üzere ürettik. Daha önce de güvenli bir mekanizma ile özellikle çocuklarda elektrik çarpmalarını engelleyecek bir sistem ürettik. Sistem sadece priz sokulduğunda devreye giriyor” dedi.