Isparta'daki uçak kazası davasında yeni gelişme

T24 - Isparta'da, 30 Kasım 2007'de, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin olarak haklarında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanma kararı çıkan ve bu doğrultuda Ankara Talimat Mahkemesi'nde ifadesi alınan Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı'nın, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden ifade vermeleri kararlaştırıldı.





Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında 2-15 yıl arasında değişen hapis cezası istenen sanıklardan Aydın Kızıltan, Yavuz Yaşar, Şahin Tufan, Reşat Atalay, Fevzi Yavuz, Necati Küçük, Fikri Zafer Dinçer ve İsmail Taşdelen ile avukatlar katıldı.





Diğer iki sanık Sinan Sevinç ve Faruk Çağımlı duruşmada yer almazken, kazada hayatını kaybeden nükleer fizik uzmanı Prof. Dr. Engin Arık'ın oğlu Yavuz Arık'ın da aralarında yer aldığı 27 yolcu yakını duruşmada yerlerini aldı.





Bir önceki celsede ''Taksirle ölüme neden olma suçundan'' yargılanan 10 sanığa ilaveten Sivil Havacılık Genel Müdürü Arıduru ile eski Genel Müdür Yardımcısı Erdağı'nın da Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları yönünde karar çıkmış, bu doğrultuda da Ankara Talimat Mahkemesi tarafından Arıduru ile Erdağı'nın ifadeleri alınmıştı.





Bugünkü duruşmada, kazazede Berkol Doğan'ın kuzeni ve yakınlarının avukatı Şehnaz Yüzer Doğan, Ankara'daki Talimat Mahkemesi'nde sanıkların alınan ifadelerinin yeterli olmadığını söyledi.





İyi bir sorgulama yapılmadığını, sorgulama sürecinin yetersiz kaldığını, sanıklara çapraz soru yöneltemediklerini belirten Doğan, sorgulamanın da belirsiz bir şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü.





Talimat Mahkemesi hakiminin de dava hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını öne süren avukat Doğan, bu doğrultuda Ali Arıduru ile Oktay Erdağı'nın Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadelerinin alınmasını talep ettiklerini bildirdi.





Avukat Şule Doğan Ankara Talimat Mahkemesi'ndeki yargılama esnasında usule uygun bir sorgulamanın yapılabilmesi için Ali Arıduru ile Oktay Erdağı'nın Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları gerektiğini söyledi.





Diğer kazazede yakınlarının avukatları da Ali Arıduru ile Oktay Erdağı'nın ifadelerini Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde vermesini istediklerini bildirdi.





Avukatlar ve sanıklar dinlendikten sonra karar açıklandı. Ankara Talimat Mahkemesi'nde ifadeleri alınan Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile dönemin Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı'nın Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bir sonraki duruşmaya çağrılmaları, gelmedikleri takdirde zorla getirilecekleri yönünde ihtarda bulunulacağı kararı verildi.





Mahkeme ayrıca, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, diğer taleplerin de bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine karar verdi.