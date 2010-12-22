Isparta'daki Somalili kadınlar: Siyahız diye ev vermiyorlar

T24- Somali'deki iç savaştan kaçıp Isparta'ya sığınan bir grup kadın, kiralık ev bulamayınca çocuklarıyla birlikte valilik önünde eylem yaptı. Kadınlar “Siyahız ve çocuk sayımız çok diye bize ev vermiyorlar. Somali'de biz böyle yapmıyoruz” diyerek, tepkilerini dile getirdi.



Kaldıkları özel pansiyonda konaklama süreleri 31 Aralık'ta sona erecek Somalililer, Isparta'da ev sahiplerinin kendilerine kiralık ev vermedikleri gerekçesiyle eylem yaptı. 400 Somalili adına Valilik önüne gelen kadın ve çocuklardan oluşan 20 kişilik grup, devletin kendilerine yardım etmesini istedi. Ellerinde ‘Herkes Vali'ye selam söylüyor. Bizim pansiyon bizi çıkarıyor. Bize kimse ev vermiyor. Bizi koruyun’ yazılı döviz taşıyan gruptakiler, seslerini Valilik yetkililerine duyurmak istedi. Grubu yatıştırmak için polis bir süre uğraştı, ancak başarılı olamadı. Sosyal Yardımlaşmadan Sorumlu Vali Yardımcısı Tahir Demir, gruptan iki kişiyle görüşmek istediğini söyledi ve iki sığınmacı Demir'le görüştü.



Marş bile söylediler







Kendilerine ev verilmemesine tepki gösteren sığınmacılardan biri, “Bizim 7 çocuğumuz var. Herkes kiralık ilana çıkıyor, biz ev istiyoruz ama kimse vermiyor. Memleketimize bakıyorlar, bize çıkın diyorlar. Şimdi pansiyondan da çıkarıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle giderse dışarıda yatacağız. Burada siyahları istemiyorlar. Siz müslüman değil misiniz? Bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz” diyerek tepkisini gösterdi. Eylemci grubun sözcüleri Valilik binasındayken, dışarıda bekleyen sığınmacılar Somali milli marşını okudu. Vali Yardımcısı Demir'den konaklama sorunlarının çözüleceği sözünü alan grup, emniyet aracına bindirilerek kaldıkları pansiyona götürüldü.



Pansiyon sahibinin şovu sanırım





Vali Yardımcısı Tahir Demir, Isparta'da hiçbir sığınmacının dışarıda bırakılmadığını belirterek, “Sığınmacıların tamamına barınma, ısınma, yiyecek içecek temin ettik. Bundan sonra da edeceğiz. Heyetimizin sığınmacıların kaldıkları pansiyonla anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Sanırım pansiyon sahibinin telaşı var. Sığınmacılara şov yaptırıp kendini güçlendirmek istiyor. Bu güne kadar hiçbiri dışarıda bırakılmış değil. Türkiye'de sığınmacılara en çok sahip çıkan il biziz. Boşuna telaşlanıyorlar. Bu bayanların hiçbiri açıkta kalmadı” diye konuştu.



