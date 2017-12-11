Isparta'daki 129 sanıklı FETÖ davasında karar açıklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'daki 129 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasına ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, örgütün Isparta il imamı olduğu iddia edilen Osman Demirhan\'a 92 yıl 8 ay 29 gün, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski rektörü Hasan İbicioğlu\'na 27 yıl 9 ay ve Isparta eski valisi Memduh Oğuz\'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından, 130 kişi hakkında, \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'Şantaj\', \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Zimmet\', \'İcbar suretiyle irtikâp\', \'Görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun\'a muhalefet\' ve \'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açıldı. 48\'i tutuklu, 71\'i tutuksuz, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 10 firari, toplam 129 sanığın Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı dava sona erdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı, bu yıl 25 Şubat\'ta yaşamını yitirmişti.

KARARI MAHKEME BAŞKANI OKUDU

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını bugünkü duruşmada açıkladı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Isparta Adliye binasının yanındaki salonda görülen duruşmaya, Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu sanık eski vali Memduh Oğuz, İzmir Cezaevi\'nde tutuklu sanıklar örgütün \'Isparta il imamı\' olduğu iddia edilen Osman Demirhan, örgütün \'SDÜ sorumlusu\' olduğu iddia edilen Cabir Doğan, SDÜ Bilgi İşlem Daire eski başkanı Halil Karakoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, eski rektör Hasan İbicioğlu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin sanıklar hakkında verdiği kararı, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tek tek okudu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

\"Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'mızın Süleyman Demirel Üniversitesi FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne 130 kişi hakkında açmış olduğu davada 11.12.2017 günü karar verilmiştir. Verilen kararda; Osman Demirhan\'ın 92 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Isparta eski valisi Memduh Oğuz\'un 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, SDÜ eski rektörü Hasan İbicioğlu\'nun 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Halil Karakoç\'un 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ISİAD Başkanı Özcan Pınarcı\'nın 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelliden Ahmet Tahir Bakal ve Mustafa Ardal\'ın 12\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelli heyetinden Adem Demiralay\'ın 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üniversite imamı Cabir Doğan\'ın 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bedri Ayhan\'ın 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.\"



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