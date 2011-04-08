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ISPARTA'DA YANGIN: 1 ÖLÜ ISPARTA (A.A)

08 Nisan 2011 02:17

-ISPARTA'DA YANGIN: 1 ÖLÜ ISPARTA (A.A) - 07.04.2011 - Isparta'nın Aksu ilçesinde eski bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesi Akcaşar Mahallesi'ndeki eski bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Dudu Donbak hayatını kaybetti.  Aksu Kaymakamı İbrahim Özdel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.  Özdel, yangında hayatını kaybeden Dudu Donbak'ın alzheimer hastası olduğunu belirtti.

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